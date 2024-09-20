نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد ضمك

يستقبل أهلي جدة ضيفه ضمك، مساء، اليوم، الجمعة الموافق 20 ستبمبر على ملعب "الجوهرة المشعة" معقل الراقي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الرابع بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وفلسطين.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك

في حراسة المرمى: ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، الجهني، رياض محرز.

في خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، روبرتو فيرمينيو.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدلو ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد ضمك في المرتبة الثالثة عشر برصيد 4 نقط فقط.

وتنقل مباراة الأهلي مع ضمك على شبكة قنوات "SSC السعودة الرياضية" الناقل الحصري والوحيد للمسابقات الرياضية السعودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

