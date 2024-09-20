العالم اليوم - "موانئ أبوظبي" تعيد تمويل ديون بقيمة 2.25 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار، بشروط أكثر ملاءمة، بما يحقق لها وفورات تصل إلى 44 مليون درهم (ما يعادل 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، بحسب بيان لبورصة أبوظبي، الجمعة.

وذكر البيان أن "إطالة أجل استحقاق الديون بهامش منخفض تتيح للمجموعة للمجموعة الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة".

وجاء إبرام هذه الاتفاقيات في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020.

وذكر البيان أن تسهيلات إعادة التمويل الجديدة ستسهم في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار) بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (ما يعادل 273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف.

ستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة المرونة الكافية لتحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشيا مع استراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل، وفقا للبيان.

وقال مارت أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في مجموعة موانئ أبوظبي: "تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديد مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضا بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشيا مع هيكلنا لرأس المال".