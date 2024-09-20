«مبادرة اتكلم عربى» يوسف القعيد: مهمة لتحقيق السيادة للغة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - تعد اللغة العربية جزءًا مهمًا من الهوية فهي لغة القرآن الكريم ولغة الحضارة ولغة التراث، ونظرًا لمكانتها وأهميتها نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس في تسجيل الخط العربى على قوائم التراث الثقافى غير المادي بمنظمة اليونسكو.

ومن هنا أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "اتكلم عربى"، ونتيجة لأهمية المبادرة تواصلنا مع الأديب الكبير يوسف القعيد، حيث قال إن مبادرة أتكلم عربى من المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة ولو أنها تأخرت كثيرًا.

وأوضح يوسف القعيد، أنه من المهم الحفاظ والحرص على إطلاق هذه المبادرة، والعمل على تحفيز وانتشار المبادرة بين أبناء المصريين في الخارج، مضيفا أن وقت انتشارها وتعزيزها سيحدث السيادة للغة العربية.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق اتكلم عربي الإلكتروني بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار اتكلم عربي وعيشها مصري، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

يضم التطبيق خريطة مصر، ويعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

وقد لاقت المبادرة قبولا وصدى كبيرا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكتروني والمشاركة في المعسكرات التي تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة.