المكون الجبار ضعيه في الشامبو وشعرك هيطول بسرعه الصاروخ لن يتوقف عن النمو والغزارة

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رياض - احمد صلاح - المكون الجبار ضعيه في الشامبو وشعرك هيطول بسرعه الصاروخ الوصفات الطبيعية دائما تساعد على حل أغلب مشاكل البشرة بالإضافة إلى ذلك لانها مفيدة جدا، ومهمة إذا كنت استخدامها بصفة مستمرة، يمكنه أيضا أن نحصل على شعر طويل وناعم لا غير متساقط بشكل دائم ولهذا السبب جئنا اليوم بوصفة سهلة وسريعة، نقوم بوضعها على الشامبو أو يمكننا ايضا نقوم باستخدامها بشكل معتاد لحتى تعمل على تكثيف الشعر بدلا من استخدام بعض المنتجات الكيميائية التي لديها عدد كبير من المواد الضارة.

المكون الجبار ضعيه في الشامبو وشعرك هيطول بسرعه الصاروخ

من أفضل الخلطات الطبيعية الفعالة في تطويل وتكثيف الشعر خلال فترة بسيطة من الاستخدام مفيدة في علاج الصلع والشعر الخفيف.

زيت جوز الهند والعسل لتطويل الشعر

المقادير:

ربع كوب من زيت جوز الهند ويجب أيضا أن يكون العضو الخام.

ثلاث ملاعق من العسل.

ملعقتين من الصبار.

شامبو

طريقة الاستخدام:

يوجد طريقتين مختلفين ويمكنك أستخدام الطريقة المناسبة لكي وهم:-

الطريقة الأولى :-

اولا قومي بإضافة جيل الصبار مع العسل وزيت جوز الهند في الخلاط الكهربائي.

اخلطيهم جيدا مع ترك المواد لكي يتم تفاعلها ثم اضافة هذا المزيج على الشعر

وقومي بلف الشعر الجديد مع ارتداء قبعة الاستحمام.

وانتظري لمدة ثلاث ساعات.

وبعد ذلك قومي في إزالة هذا الماسك من على الشعر باستخدام الشامبو بالماء والبلسم.

وسوف تجدين النتائج خلال ثلاثة مرات من استخدام هذه الوصفة للتخلص من تساقط الشعر.

الطريقة الثانية :-

أولا يجب أن نقوم باضافة جل الصبار مع زيت جوز الهند والعسل خلطهم جيدا

ونبدا باضافة هذا المزيج الى الشامبو نقوم بوضع الشامبو على الشعر من الجذور حتى الأطراف

وننتظر لمدة خمس دقائق ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا.

ثم نلاحظ الفرق من بداية شهر من استخدام هذه الوصفة.

زيت جوز الهند يعمل على نعومة الشعر والتخلص من الشعر المجعد.

العسل يعمل على لمعان الشعر وتقوية بصيلات الشعر.

عند استخدام زيت جوز الهند والعسل قد نتخلص من الشعر المتساقط ويعمل ايضا على تطويل بشكل صحي.

خل التفاح وزيت اللوز

المقادير:

خمس ملاعق من الخل التفاح.

سبع ملاعق من زيت اللوز .

الشامبو

طريقة الاستخدام: