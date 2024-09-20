نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى مباريات بيولي.. تشكيل النصر أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الاتفاق، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

ينزل النصر ضيفًا ثقيلًا، على نظيره الاتفاق، مساء، اليوم، الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - سالم النجدي - علي لاجامي.

خط الوسط: مختار علي- أوتافيو مونتيرو- الخبيري "أيمن يحيي".

خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا- عبدالرحمن غريب- ساديو ماني.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد الاتفاق في المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط.