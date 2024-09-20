نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تعلن وفاة الشيخ مشعل عبد العزيز المالك الصباح في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما والذي سيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.

وقال الديوان الأميري في بيانه "ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.

وأضاف الديوان في بيانه " عزاء الرجال / بالمقبرة هاتف: 99444407 وعزاء النساء / السلام قطعة 1 شارع 125 منزل 13 هاتف: 97888801



وختم الديوان بيانه قائلا " عزاء النساء السبت والأحد بعد صلاة العصر فقط".