نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات عبد الباسط حمودة مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان عبدالباسط حمودة عن أيام صعبة عاشها في حياته، من خلال حلوله ضيفا في برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الاعلامي مني الشاذلي



وقال "شوفنا أصعب أيام في حياتنا في الدرب الأحمر، وكنت أدخل الفرح البلدي بتاع الناس ولاد البلد، ونغني من 9 بالليل لـ6 الصبح من حلاوة الفرح والأجر كان ربع جنيه، ونصف جنيه".



شاهد معاناة عبد الباسط حمودة قبل الشهرة

وأضاف:" أنه كان دائمًا يدعي الله بأن يكون مثل المطربين الشعبيين المشهورين ويقابلهم، ووقتها كان يعيش في غرفة هو ووالده وست أخوات، مشيرا إلى أن والده كان مداحًا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل معه هو وأشقاؤه لمساعدته على تكاليف الحياة".





عبد الباسط حمودة يكشف عن بداياته الفني



وتابع:"قعدت في الدرب الأحمر، ولقيت شفيق جلال مرة في وشي، وكان في فرح في الشارع، وقالي خد يا ابني أنا سمعتك وأنت بتغني، وقالي هخدك معايا، وده خلال السبعينات، وشفت محمد عبد المطلب، وجاب لي 4 بدلات وترينجات واللي جرأني على الغناء أحمد عدوية، وكنا أصحاب وأصدقاء، ولكن كان مشهور قوي ومكنتش اعرف اعمل نغم ولا المقامات ولا أي حاجة والنهاردة بقيت قاموس في علم النغم".



