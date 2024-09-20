نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك ضد الشرطة الكيني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الشرطة الكيني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك مع الشرطة الكيني، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة، وينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاته وحمزه المثلوني، حسام عبدالمجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد، وناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبى وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في دور الـ16.