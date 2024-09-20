انت الأن تتابع خبر طارق حامد على رأس تشكيل ضمك المتوقع أمام أهلي جدة بدوري روشن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الأهلي بنظيره ضمك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وستقام المباراة
- على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتحديداً في الساعة 6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.
ومن المتوقع أن يدخل فريق ضمك المباراة بتشكيلة قوية تضم كلا من:
- فلورين نيتا في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع، يتواجد عبد القادر بدران، ضاري العنزي، نور عبيد الرشيدي، وفاروق شافعي.
- أما في وسط الملعب، سيتولى طارق حامد، فرانسوا كامانو، ورمزي صولان مهام الربط بين الدفاع والهجوم، بينما سيتكون خط الهجوم من نيكولاي ستانسيو، محمد ديالو، وجورج كيفين نكودو، الذين يتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.
- المباراة تُعد فرصة هامة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، حيث يسعى الأهلي للاستمرار في تقديم العروض القوية، بينما يأمل ضمك في تحقيق مفاجأة وتحسين نتائجه في الدوري.