انت الأن تتابع خبر طارق حامد على رأس تشكيل ضمك المتوقع أمام أهلي جدة بدوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الأهلي بنظيره ضمك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتحديداً في الساعة 6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

ومن المتوقع أن يدخل فريق ضمك المباراة بتشكيلة قوية تضم كلا من: