انت الأن تتابع خبر بجودة عالية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic HD عبر كافة الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic HD عبر كافة الأقمار الصناعية، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic واحدة من أبرز القنوات العالمية التي تقدم برامج مشوّقة ومثيرة حول عالم الطبيعة والحيوانات، يتساءل الكثيرون، خصوصاً الشباب ومحبو المغامرات، عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية National Geographic HD، مما يجعلها من بين المواضيع الرائجة في محركات البحث، تقدم القناة محتواها بعدة لغات، وسنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024، بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.
سنقوم بعرض تردد القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية بأعلى جودة ممكنة:
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 30000
- التصويب: 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على نايل سات
- التردد: 12226
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- التصويب: 3/4
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على ياه سات
- التردد: 11938
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- التصويب: 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- التصويب: 3/4
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية HD
إذا كنتم ترغبون في مشاهدة برامج القناة حول الطبيعة والحياة البرية، عليكم اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بُعد.
- بعد ذلك، اختر خيار التثبيت اليدوي أو تنزيل قناة.
- في الخطوة التالية، حدد القمر الصناعي الذي تود استخدامه من القائمة المعروضة.
- قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالقناة الموضحة أعلاه.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر البحث.
- في النهاية ستظهر لك قناة ناشيونال جيوغرافيك، قم باختيارها واضغط على زر التنزيل أو التثبيت.
بهذه الخطوات
- ستكون قادرًا على الاستمتاع بمشاهدة البرامج الرائعة على قناة ناشيونال جيوغرافيك.