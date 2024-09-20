بجودة عالية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic HD عبر كافة الأقمار الصناعية

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رياض - احمد صلاح - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic HD عبر كافة الأقمار الصناعية، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic واحدة من أبرز القنوات العالمية التي تقدم برامج مشوّقة ومثيرة حول عالم الطبيعة والحيوانات، يتساءل الكثيرون، خصوصاً الشباب ومحبو المغامرات، عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية National Geographic HD، مما يجعلها من بين المواضيع الرائجة في محركات البحث، تقدم القناة محتواها بعدة لغات، وسنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024، بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

سنقوم بعرض تردد القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية بأعلى جودة ممكنة:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصويب: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصويب: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على ياه سات

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصويب: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصويب: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية HD

إذا كنتم ترغبون في مشاهدة برامج القناة حول الطبيعة والحياة البرية، عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بُعد.

بعد ذلك، اختر خيار التثبيت اليدوي أو تنزيل قناة.

في الخطوة التالية، حدد القمر الصناعي الذي تود استخدامه من القائمة المعروضة.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالقناة الموضحة أعلاه.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر البحث.

في النهاية ستظهر لك قناة ناشيونال جيوغرافيك، قم باختيارها واضغط على زر التنزيل أو التثبيت.

بهذه الخطوات