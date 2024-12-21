عبد الإله المالكي: مواجهة البحرين لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أكد عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي، أن هدف الأخضر في بطولة “خليجي 26” هو تحقيق اللقب.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين، غداً الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال المالكي: “نعرف البطولة جيداً، وسبق أن وصلنا إلى النهائي وحققنا اللقب”.

وأضاف: “هدفنا واحد وهو تحقيق لقب البطولة، ومواجهة البحرين لن تكون سهلة، ونأمل أن تكون مفتاح الوصول إلى النهائي”.

وأتم: “نتحدث كلاعبين أننا نريد جلب السعادة للجماهير، وبإذن الله نعود باللقب”.