انت الأن تتابع خبر لاعب منتخب إنجلترا الأسبق جورج إيستام يفارق الحياة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر تقرير إعلامي أن جورج إيستام، أحد أعضاء المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بكأس العالم 1966، توفى عن عمر 88 عاما.

ولم يلعب إيستام مع المنتخب الإنجليزي في البطولة التي توج بها في 1966، ولكن اللاعب الذي لعب في مركز الجناح، كان ضمن قائمة الفريق التي فازت باللقب الوحيد للبلاد.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن إيستام، المولود في بلاكبول، قضى معظم مسيرته في فرق نيوكاسل، وأرسنال وستوك، كما ترك إرثا كبيرا باعتباره الرجل الذي حارب ما يسمى “عقود العبودية”.

مشاركة إيستهام في قضية بالمحكمة خلال عام 1963، التي طورت من حرية اللاعبين في الانتقال بين الأندية، أدت إلى إصلاح سوق الانتقالات البريطاني.

كان فريق ستوك هو الوحيد الذي توج معه إيستام بلقبه الوحيد، حيث سجل هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة على تشيلسي عندما فاز 2/1 في عام 1972 ليمنح ستوك أول لقب كبير له.

وأعلن نادي ستوك وفاة إيستام على الموقع الرسمي، قائلا: “عائلة نادي ستوك سيتي لكرة القدم تعرب عن حزنها الشديد لوفاة أسطورة النادي جورج إيستام عن عمر 88 عاما”.

وأضاف: “تعاقد ستوك مع إيستام مقابل 35 ألف جنية إسترليني، بعد وقت قصير من تتويجه مع المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس العالم 1966”.

وأكد: “لعب جورج مع النادي لمدة ثمانية مواسم في الدوري الممتاز الإنجليزي ووصل إلى الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق”.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن أن يتذكره الجميع باعتباره الرجل الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة عام 1972 عندما فاز ستوك على تشيلسي 2/1 في ويمبلي”.

وأوضح البيان: “سيرتدي ستوك شارات سوداء في مباراته أمام شيفيلد (يوم السبت) تكريما له”، موردا: “أفكارنا مع عائلة وأصدقاء جورج في هذا الوقت الصعب.”