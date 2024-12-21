انت الأن تتابع خبر دوللي شاهين تتعرض لموقف محرج مباشرة على الهواء.. وهكذا جاءت ردة فعلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية دوللي شاهين لموقف محرج على الهواء مباشرة، خلال حلولها ضيفة على برنامج طمع نزار" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نارس الفارس.

وفي التفاصيل، فاجأ الإعلامي ضيفته بطلب غريب، حيث قال لها وتسبب لها بالإحراج: "أستأذنك هل يمكن ان تغطي بالجاكيت رجلك لأنني لا استطيع ان أغض بصري".

لترد دوللي عليه قائلة: "أنا كده أزعل، هذا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك "دريس كود" كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا اشعر بالحر ولا يمكن ان اضع اي شيء على رجلي".