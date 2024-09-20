انت الأن تتابع خبر خد بالك تليفونك متراقب... علامات إذا ظهرت على الواتساب فهذا الحساب قد تم اختراقه... الحق نفسك علشان مترجعش تندم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم التكنولوجيا العديد من الفوائد التي لا حصر لها للإنسان ومع ذلك لا يمكن تجنب المخاطر الناجمة عنها نتيجة الاستخدام غير الشرعي، حيث زادت حالات التجسس عبر التطبيقات الرقمية وخاصة الواتساب، هذا التطبيق الذي يعد أشهر تطبيقات الدردشة حول العالم إلا أن الكثيرين يخشون من اختراق حسابهم على التطبيق، ويقوم الواتساب بتنبيه الشخص من خلال إرسال تحذيرات عند وجود شيء غريب من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة.

علامات اختراق حسابك على واتساب

قد تظهر بعض العلامات على تطبيق الواتساب تدل على أن حسابك تم اختراقه من الآخرين، وتتمثل فيما يلي:

إرسال رسائل نصية غير مرغوب فيها وذلك إذا استمر أصدقاؤك في الشكوى من وجود رسائل غير مرغوبة وأنت لم تقم بإرسالها.

وجود رسالة عشوائية من شخص غير مسجل على جهات اتصالك، بمجرد وصول إحدى الوسائل من أرقام مجهولة أو أشخاص عشوائية فهذا مؤشر على استخدام شخص آخر للحساب.

نفاذ شحن البطارية بصورة سريعة أو استقبال بعض الرموز المشفرة على التطبيق.

الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية بشكل تلقائي ولم تقم أنت بذلك.

خطوات حماية تطبيق واتساب من الاختراق

يمكن اتباع الخطوات التالية للتأكد من عدم اختراق حسابك على تطبيق الواتساب من شخص آخر كما يلي:

أولًا قم بفتح حسابك على الواتساب.

التوجه إلى أعلى الشاشة جهة اليسار ثم الضغط على الثلاث نقاط.

من القائمة المنسدلة قم باختيار الأجهزة المرتبطة ضمن الخيارات المتاحة.

في حالة وجود شخص آخر يقوم باختراق حسابك سوف يظهر لك التطبيق أن الحساب مفتوحا على جهاز آخر، ويمكن تسجيل الخروج sign out.

أما إذا كان حسابك آمنا ستظهر أمامك رمز الاستجابة السريع.

احتياطات لازمة لحماية الهاتف من الاختراق

يمكن اتباع بعض الإرشادات التالية لحماية جهازك من الاختراق كما يلي: