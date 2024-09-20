طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلني"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.



كلمات أغنية موجوع والهم قتلني

وتقول كلمات الأغنية: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور واني أنا تعبان، بس انا ف الاخر بضعف اعمل ايه طب منا انسان، انسان والحزن كسرني لكن مضطر اني انا مشكيش، وبحاول اني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعه ياريت اه متفضحنيش.





آخر أعمال طارق الشيخ

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

كلمات أغنية آسف يا نفسي



وتقول كلمات الأغنية: "ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، يا اللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني وأه يا نفسي سامحيني أنا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، أنا آسف يا نفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت على جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يا نفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا أنا شوفت الناس حوليا بتعلي، وأنا واقف مكاني روحت عملت أنا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني أنا خدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطارة أتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتى ف نفسي ولا باخد وادي مع نفسي، زي ما اكون بيني وبين نفسي أنا حد تاني يا نفسي".