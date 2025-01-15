نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حسام حبيب يعود بعد غياب طويل بألبوم جديد وأغنيات معاصرة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حسام حبيب عن تفاصيل ألبومه الجديد، الذي يشهد عودته إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل. يتعاون حبيب لأول مرة مع الموزع الموسيقي إسلام شوقي في أغنيتين، الأولى بعنوان "مكتفي" والثانية "غاب الفرح"، من كلمات أدهم معتز وألحان سامر أبو طالب.

الألبوم الذي يترقبه جمهوره بشغف سيتم طرح أغنياته بشكل متتابع عبر منصة يوتيوب، كما أعلن حسام عن الألبوم بفيديو قصير نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بلوك جديد، ما أثار ضجة كبيرة وجعل اسمه يتصدر قوائم التريند.

يذكر أن آخر أغنيات حسام حبيب كانت "كدابة"، التي طرحت مطلع العام الجاري، بعد غياب دام ثماني سنوات، وكانت بمثابة الإعلان الأول عن عودته القوية. الألبوم الجديد سيضم 10 أغنيات متنوعة ستُطرح بنظام الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة.