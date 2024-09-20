انت الأن تتابع خبر شعرك هيطول بغزارة".. أقوى 7 زيوت رهيبة للشعر تطويل وتكثيف وانبات الشعر القصير في أقل وقت هتشوف الفرق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث كل فتاة على وصفات طبيعية لتكثيف وإنبات الشعر القصير للحصول على إطلالة مميزة وجذابة، وشعر المرأة هو تاج جمالها وأنوثتها، لذلك تبحث دائمًا على الطرق الطبيعية وتبتعد عن الكريمات الكيميائية الضارة، ولا نجد أفضل من الزيوت الطبيعية لتحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، حيث تعمل على تقليل التقصف والهيشان، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه الزيوت من خلال دوت الخليج

تتكون هذه الوصفة من 7 زيوت طبيعية، حيث تعمل هذه الزيوت على تكثيف وتطويل الشعر بفاعلية كبيرة، وتعزز كثافته وزيادة طوله، كما أنها تمنع تساقطه، وتعالج الهيشان وتجعل ملمسه ناعم، لذلك سوف نوضح المكونات وطريقة التحضير في الآتي:

المكونات

زيت الجرجير.

زيت جوز الهند.

زيت الصبار.

زيت الجوجوبا.

زيت الزيتون.

زيت الخروع.

زيت اللوز الحلم.

طريقة التحضير