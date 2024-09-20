“فرصة من ذهب “.. بالخطوات طريقة استخراج البطاقة التموينية بالعراق 2024 والشروط المطلوبة الحصول عليها

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رياض - احمد صلاح - البطاقة التموينية في العراق هي واحدة من أهم الخدمات التي أطلقتها الحكومة العراقية للمواطنين، والتي توفر الدعم الغذائي للأسر العراقية، حيث تضمن حصولهم على الحصص الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، حيث تسعى وزارة التجارة العراقية إلى تسهيل عملية التسجيل للحصول على البطاقة التموينية من خلال منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، وهي منصة أور، ومن خلال هذه السطور نستعرض طريقة استخراج البطاقة التموينية بالعراق والشروط المطلوبة.

استخراج البطاقة التموينية بالعراق عبر منصة أور

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقة التموينية اتباع الخطوات التالية عبر منصة أور الإلكترونية التي خصصتها وزارة التجارة، من خلال إتباع الخطوات التالية :

أولى الخطوات تتمثل في زياره موقع منصة أور الإلكترونية عبر الإنترنت.

في حالة كان لديك حساب مسبق على المنصة، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للانتقال إلى حسابك الشخصي.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد عن طريق ملء بياناتك الشخصية الأساسية، مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول بنجاح إلى الحساب الشخصي، توجه إلى القسم الخاص بخدمات وزارة التجارة.

يجب ملء استمارة الطلب بالمعلومات الصحيحة والدقيقة الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته، حيث يشمل ذلك الاسم الكامل للمتقدم وأفراد الأسرة، رقم الهوية الوطنية لكل فرد، تاريخ الميلاد، العنوان الحالي.

خلال عملية التسجيل، ستحتاج إلى تحميل نسخ إلكترونية من المستندات اللازمة.

قبل إرسال الطلب، تأكد من صحة البيانات المدخلة وتطابقها مع الوثائق المرفقة.

بعد التأكد من أن جميع البيانات صحيحة، قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

سيتم إرسال طلبك إلى الجهات المختصة في وزارة التجارة لمراجعته ومعالجته.

شروط استخراج بطاقة التموين في العراق

حددت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على البطاقة التموينية، هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن الدعم الغذائي يصل إلى الأسر التي تحتاج إليه بالفعل، وتشمل الشروط المطلوبة ما يلي: