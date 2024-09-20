نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يمدح فودين بعد مباراة إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن لاعبه فيل فودين بعد عودته للمشاركة مع الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

وقال جوارديولا: "فودين قدم أداءً جيدًا خلال 45 دقيقة أمام إنتر. كان أفضل لاعب في الموسم الماضي، والآن يعمل بجد لاستعادة مستواه، يمكنك أن تتخيل مدى سعادتي بعودته".

وأضاف جوارديولا: "فودين لاعب موهوب ولديه القدرة على التأثير في مجريات المباريات.

عودته تعطي الفريق دفعة قوية خاصة في هذه المرحلة المهمة من الموسم، ونحن نثق في قدرته على تقديم الأفضل في المباريات القادمة".

واستطرد قائلًا: "التحدي الآن هو الحفاظ على لياقته وتجنب الإصابات المتكررة.

فودين يمتلك الإمكانيات ليكون من بين أفضل اللاعبين في العالم، وعلينا مساعدته في تحقيق ذلك من خلال توفير البيئة المناسبة له للتطور والتألق".