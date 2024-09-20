مدرب ريال مدريد: الفوز أهم من اللعب الجميل

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أحمد جودة - القاهرة - رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب فريقه مشيرًا إلى إن الفوز أهم من اللعب الجميل.

أنشيلوتي يرد على منتقدي طريقة لعب ريال مدريد

قال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، التي تقام مساء السبت: “عشاق ريال مدريد يفضلون الفوز على اللعب الجميل”.

وتابع: “من الناحية المثالية تريد كلا الأمرين، الفوز مع تقديم كرة قدم جذابة، لكن هدفنا الرئيسي هو إرضاء الجماهير التي تطلب الكثير، لذلك سنحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز، لأننا نعلم أن فريقنا لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته”.

وأردف: “لسنا في أفضل حالاتنا، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم المزدحم بالمباريات، سنتحسن مع الوقت لتحقيق أهدافنا”.

وواصل: “الانتقادات لا تزعجني، لأنني أرى أن الجماهير سعيدة، ويمكنك اللعب بشكل أفضل، لكن الجماهير اعتادت على كرة القدم التي نقدمها”.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره إسبانيول، في العاشرة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.