انت الأن تتابع خبر افرحوا مع لولو الشطورة…تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية بجودة عالية الدقة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد قناة وناسة كيدز واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي في الفترة الأخيرة، تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يساهم في تطوير الأخلاق والقيم لدى الأطفال، بالإضافة إلى توسيع آفاقهم من خلال برامج تربوية متنوعة وتعتمد القناة على استخدام الألوان الزاهية والرسوم المتحركة الجذابة، مما يجعل محتواها ممتعًا وجاذبًا للصغار وكما تعمل وناسة كيدز على مدار 24 ساعة

تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة كيدز، يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة باستخدام الترددات التالية:

انقطاع، مما يوفر للآباء طمأنينة حول سلامة المحتوى المقدم لأطفالهم وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل تردد القناة لتمكينكم من الاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

خطوات تثبيت قناة وناسة على التلفاز

بعد التعرف على بيانات التردد، يمكنك تثبيت القناة على جهاز التلفاز بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم عن بعد: قم بالضغط على زر “الإعدادات” في الريموت.

اختيار التركيب اليدوي: ابحث عن خيار “التطبيق أو التركيب اليدوي”.

إدخال رمز الشفرة: إذا كان مطلوبًا، أدخل رمز الشفرة.

إدخال بيانات التردد: أدخل التردد الجديد كما هو موضح.

استكمال المعلومات: املأ باقي المعلومات المطلوبة ثم اضغط على زر “بحث”.

انتظار عملية البحث: انتظر قليلاً حتى يتم الانتهاء من البحث واستقبال قناة وناسة على جهازك.