نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس وسانت اتيان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس مع نظيره سانت إتيان، مساء اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الحالي.

موعد مباراة نيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "أليانز ريفييرا" مباراة نيس ضد سانت إتيان، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وستنطلق صافرة مباراة نيس ضد سانت إتيان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق نيس المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد سانت إتيان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الفرنسي، وستنقل مباراة نيس ضد سانت إتيان عبر قناة beIN SPORTS 1 FR