نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة وضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة وضمك مساء اليوم في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:55 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب أهلي جدة وضمك

ويحتل الراقي المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل وخسارة بينما يأتي ضمك في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط حيث خسر ثلاث مرتين وانتصر مرة ولم يتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.