ريابكوف ينصح واشنطن بأخذ تحذيرات موسكو بجدية أكثر

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أحمد جودة - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تحذيرات روسيا بشأن مخاطر التصعيد المستمر في الوضع في أوكرانيا، بجدية أكثر.

وخلال تعليقه لوكالة نوفوستي على آفاق المفاوضات بشأن أوكرانيا بعد الانتخابات الأمريكية، أعلن ريابكوف أن التقويم السياسي الداخلي الأمريكي ليس له أي قيمة، ويجب على الأمريكيين تغيير سلوكهم.

وأضاف نائب الوزير في حديثه على هامش منتدى المرأة الأوراسي: "هذا السؤال لا يوجه لنا. لا أعتقد أنه يوجد أية قيمة للتقويم السياسي الأمريكي. يجب أن يقلقوا بشأن سلوكهم، وأن يقيموا ما يحدث بشكل واقعي، وأن يستجيبوا لتحذيراتنا، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتصعيد المستمر، وأن يلجموا عنان كافة أتباعهم وخاصة في كييف".

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ أن حلفاء كييف يعتقدون أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاقات بشأن أوكرانيا قد يكون في الفترة بين الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتنصيب.

وأشار ريابكوف إلى عدم وجود أية نية لعقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال: "لا، بالطبع، لا يوجد لدينا ما نتحدث عنه معه".

يوم الثلاثاء بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها السنوية الـ79. وسيكون الحدث الرئيسي خلالها، أسبوع المستوى الرفيع، من 24 إلى 28 سبتمبر. وفي يوم 30 سبتمبر، وستعقد المناقشات السنوية، وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومن المتوقع أن يلقي خطابه في 28 سبتمبر