انت الأن تتابع خبر فيديو يوثّق رمي جثامين فلسطينيين من فوق سطح مبنى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثّق مقطع فيديو، قيام جنود إسرائيلين، برمي جثامين فلسطينيين من فوق مبنى في مدينة قباطية التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، فيما لم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة حتى الآن.

وحول ذلك، قال محافظ جنين كمال أبو الرب:إن "جيش الاحتلال احتجز جثامين 4 من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية سجلتها عدسات الكاميرات".



كما التقطت وكالة "فرانس برس"، صور جثتين لرجلين على سطح مبنى في قباطية، بينما أمكنت رؤية جثة ثالثة ملقاة على لوح معدني في الطابق السفلي.

وأضاف أبو الرب:إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب 18 آخرون، خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في قباطية، ثم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لاحقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 7.



وقال المحافظ لـ"رويترز": أن من بين المصابين 4 في حالة حرجة.



وأكد المسؤول المحلي، أن القوات الإسرائيلية انسحبت في وقت لاحق من قباطية، بعد تدمير بنية تحتية بالمنطقة.



ويتزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، إذ تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات يومية تقريبا تتضمن آلاف الاعتقالات ومعارك بين قوات الأمن ومقاتلين فلسطينيين.



ومنذ أكتوبر من العام الماضي، قتل ما لا يقل عن 682 فلسطينيا بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كما قتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا من بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية، حسب بيانات إسرائيلية رسمية.