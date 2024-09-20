انت الأن تتابع خبر اغتيال شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني على طريق مطار دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام سورية، الجمعة، عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيّرة على سيارة في العاصمة دمشق.



وأشارت منصات سورية إلى أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت مركبة على طريق مطار دمشق الدولي، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال شخصية بارزة في هجومه على محيط العاصمة السورية.

وتشير الأنباء الأولية عن اغتيال شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وتستهدف دولة الاحتلال عبر هجماتها المتكررة على الأراضي السورية، غالبا، عناصر تابعة لحزب الله وقيادات إيرانية، بالإضافة إلى مراكز وتجمعات المجموعات المسلحة الموالية لطهران.

والثلاثاء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عددا من عناصر حزب الله وصلوا إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية كانوا يحملونها، وذلك عقب التفجيرات الواسعة التي شهدتها لبنان وأسفرت عن شهداء وآلاف الجرحى.