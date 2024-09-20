انت الأن تتابع خبر اختفاء رجل الأعمال المشتبه بتورطه في توريد أجهزة البيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن اختفاء غامض لرجل الأعمال النرويجي رينسون يوسي، المشتبه في تورطه بتوريد أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان.



ووفقًا للتقرير، يملك يوسي شركة Norta Global Ltd البلغارية، المتورطة في عملية التوريد.



واختفى يوسي في 17 سبتمبر بعد مغادرته شقته في ضواحي أوسلو في رحلة عمل، ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن المجموعة الإعلامية النرويجية **NHST**، التي يعمل لديها، من التواصل معه، بحسب الصحيفة البريطانية.



وفي 18 سبتمبر، أبلغت الشركة جهاز أمن الشرطة النرويجي عن اختفائه. وأكدت شرطة أوسلو في 19 سبتمبر أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشأن اختفاء يوسي.



رغم الشكوك التي تحيط به، لم تشر الصحيفة إلى وجود دليل على أن يوسي كان على علم بوجود متفجرات داخل أجهزة الاستدعاء. موقع "Telex" الهنغاري كان قد أشار إلى أن شركة **Norta Global Ltd** البلغارية ربما اشترت أجهزة "البيجر" من شركة **Gold Apollo** التايوانية.



ووفقًا للتقرير، شركة BAC Consulting الهنغارية كانت الوسيط في هذه الصفقة، فيما تولت الشركة البلغارية عملية الشراء المباشرة. وتأسست هذه الشركة في 2022 وتعود ملكيتها لرجل الأعمال النرويجي المختفي.



يُذكر أن أجهزة الاستدعاء من نوع "بيجر" انفجرت في مناطق مختلفة في لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف.