انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحوم الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لمعدلات الفائدة الأميركية وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولار للأونصة، وصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار بعد أن بدأ الفدرالي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1 بالمئة إلى 31.09 دولار للأونصة،

كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولار.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولار، وانخفض بنحو 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.