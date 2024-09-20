نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة الغارة الإسرائيلية على طريق مطار دمشق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة، عن مصدر أمني في سوريا تأكيده أنه لا صحة للأنباء والأخبار المتداولة حول عدوان إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وكانت وكالة أنباء "صابرين" العراقية، أفادت قرابة الخامسة فجر اليوم الجمعة بأن "عدوانا استهدف طريق مطار دمشق"، مشيرة إلى "سقوط شهيد واحد وجريح كحصيلة أولية"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عما وصفتها بـ "وسائل إعلام تابعة للنظام السوري"، تأكيدها مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

بدوره، قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن لقناة "الحدث" السعودية إنه "جرى استهداف عناصر لحزب الله العراق"، وأضاف: "المؤكد أن السيارة احترقت على طريق مطار دمشق الدولي فجر اليوم ودوي الانفجارات لم يسمع".

وبينما لم تصدر إسرائيل أي إعلان بهذا الشأن، كما هي العادة في الغارات التي تنفذها في الأراضي السورية، نقلت وسائل إعلام عبرية الخبر، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

وكانت إسرائيل استهدفت "مركزا إيرانيا لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة" في مصياف غرب سوريا في 9 سبتمبر الجاري، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، لكن الخارجية الإيرانية رفضت أن تؤكد "ما يتم تداوله بشأن استهداف مركز مرتبط بإيران".

بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية حينها إن "سعي إسرائيل المحموم لمزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى منزلقات خطرة ستكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها