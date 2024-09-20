مال وأعمال

مدبولي: نستهدف العودة للمعدلات الطبيعية لإنتاجية حقول الغاز…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف العودة للمعدلات الطبيعية لإنتاجية حقول الغاز… من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف العودة إلى نفس معدلات إنتاجية حقول الغاز قبل نهاية يونيو المقبل.

predco_adv_2021

وأضاف مدبولي، أن بعض التقارير بدأت تشكك في قدرة مصر على توليد الغاز، مؤكدًا أن الغاز والموارد موجودة وبكميات أكبر.

E-Bank
BonatMisr

وأوضح أن الأزمة كانت في الشريك الأجنبي وتوقفه عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاجية بسبب تأخر مصر في سداد بعض مستحقاته نتيجة لأزمة الدولار.

cityScapeEgypt

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: نستهدف العودة للمعدلات الطبيعية لإنتاجية حقول الغاز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا