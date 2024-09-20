مدبولي: نستهدف العودة للمعدلات الطبيعية لإنتاجية حقول الغاز…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف العودة إلى نفس معدلات إنتاجية حقول الغاز قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، أن بعض التقارير بدأت تشكك في قدرة مصر على توليد الغاز، مؤكدًا أن الغاز والموارد موجودة وبكميات أكبر.

وأوضح أن الأزمة كانت في الشريك الأجنبي وتوقفه عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاجية بسبب تأخر مصر في سداد بعض مستحقاته نتيجة لأزمة الدولار.