نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جماهيري، اليوم الجمعة 20 سبتمبر، في مراسي بالساحل الشمالي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه التي أطلقها مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رمضان فيلم على الزيرو وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويضم في بطولته العديد من النجوم من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، إضافة إلى الطفل منذر مهران.

قصة فيلم ع الزيرو



وتدور قصة فيلم ع الزيرو من خلال شخصية الأب حمزة الشهير بـ دراجون، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويعمل في مجال الموسيقى dj، وبسبب مرض ابنه، الذي يقوم بدوره الطفل منذر مهران، يجد نفسه في مواقف صعبة وعليه الاختيار وإنقاذ نفسه وابنه.