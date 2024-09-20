العالم اليوم - الإسرائيلي الذي جندته إيران.. تفاصيل جديدة عن حياة "مامان"

انتم الان تتابعون خبر الإسرائيلي الذي جندته إيران.. تفاصيل جديدة عن حياة "مامان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل مثيرة عن موتي مامان، الرجل السبعيني الذي تقول إسرائيل إن إيران جندته لاغتيال مسؤولين بارزين في إسرائيل، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت اعتقال رجل إسرائيلي، قالت إن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم نتنياهو.

وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس، فقد "جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات".

هذا الرجل هو موتي مامان، البالغ من العمر 72 عاما، الذي عاش في تركيا لفترة طويلة، ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" بعض التفاصيل الإضافية عن "الرجل الغامض"، وفقا لشهادات، أبرزها: