العالم اليوم - فيديو.. جنود إسرائيليون "يرمون" جثامين فلسطينيين من فوق مبنى

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - رمى جنود إسرائيليون جثامين فلسطينيين من فوق مبنى، في مدينة قباطية التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، وفق مقطع فيديو تحققت منه "دوت الخليج".

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، الخميس، إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب 18 آخرون، خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في قباطية، ثم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لاحقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 7.

وأضاف المحافظ لـ"رويترز" أن من بين المصابين 4 في حالة حرجة.

وقال أبو الرب: "جيش الاحتلال احتجز جثامين 4 من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية سجلتها عدسات الكاميرات".

والتقطت وكالة "فرانس برس" صور جثتين لرجلين على سطح مبنى في قباطية، بينما أمكنت رؤية جثة ثالثة ملقاة على لوح معدني في الطابق السفلي.

وأكد المسؤول المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت في وقت لاحق من قباطية، بعد تدمير بنية تحتية بالمنطقة.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة حتى الآن.

ويتزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، إذ تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات يومية تقريبا تتضمن آلاف الاعتقالات ومعارك بين قوات الأمن ومقاتلين فلسطينيين.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، قتل ما لا يقل عن 682 فلسطينيا بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كما قتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا من بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية، حسب بيانات إسرائيلية رسمية.