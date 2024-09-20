نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد اللاجئين في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي منذ أكثر من نصف قرن.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "Neue Osnabrücker Zeitung" الألمانية نقلا عن مصادر بأن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت الصحيفة: "وصل عدد اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية النصف الأول من عام 2024، كان يعيش هنا ما مجموعه نحو 3.48 مليون لاجئ. وهذا يزيد بنحو 60 ألف شخص عما كان عليه في نهاية عام 2023 وهو رقم قياسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ الخمسينيات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة الفيدرالية أن من بين 3.48 مليون لاجئ، هناك ما يقرب من 1.18 مليون أوكراني.

وفي 9 سبتمبر، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بإدخال تدابير مراقبة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من تدفق المهاجرين.

واحتدم الجدل حول سياسة الهجرة في ألمانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في زولينغن في 23 أغسطس، والذي يزعم أن مواطنا سوريا ارتكبه كان من المفترض أن يتم ترحيله من ألمانيا في عام 2023 بعد أن قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون.