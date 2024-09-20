انت الأن تتابع خبر اكتشف الشروط: وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية توضح حالات إيقاف دعم ريف 1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج دعم ريف واحدا من المبادرات الحكومية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي في المملكة وتحسين مستويات معيشة المزارعين.

لذا فإن تأخير صرف الدعم

أو أي تغييرات في شروطه تثير اهتمام الكثير من المزارعين. من المهم متابعة المواقع الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد الصرف.

حالات إيقاف دعم ريف 1446

هناك عدة حالات قد تؤدي إلى إيقاف دعم ريف، وهي كالتالي:

وفاة المستفيد: إذا توفي الشخص المستفيد من الدعم، يتم إيقاف صرف المبلغ.

السفر خارج المملكة: سفر المستفيد إلى خارج السعودية يمكن أن يؤدي إلى توقف الدعم.

زيادة الدخل: إذا زاد الراتب الشهري للمستفيد ليصبح غير مؤهل للدعم.

مخالفة شروط البرنامج: أي خرق لأحكام وشروط صرف الدعم المعتمدة.

امتلاك أصول: إذا كان لدى المستفيد أراضٍ أو عقارات تزيد من دخله.

تقديم مستندات مزورة: أي تلاعب في البيانات أو المستندات أثناء التسجيل.

التحاق بوظيفة: العمل في القطاعين العام أو الخاص يؤدي إلى إيقاف الدعم.

الالتحاق بالدراسة: إذا قرر المستفيد العودة إلى التعليم، يمكن أن يؤثر ذلك على استحقاقه.

شروط الحصول على الدعم الريفي 1446

للتقديم على دعم ريف، يجب استيفاء الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في المملكة.

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا أو أكثر.

المهن الزراعية: يجب أن يكون المقدم يعمل في أحد الأنشطة الزراعية.

المستندات: تقديم كافة الوثائق المطلوبة، ويجب أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

حد الدخل: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 6000 ريال سعودي، مع ضرورة الحصول على وثيقة العمل الحر.

خطوات التسجيل في دعم ريف

للتسجيل في دعم ريف، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ريف.

الضغط على خيار بدء طلب الدعم.

إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك، أنشئ حسابًا جديدًا.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال.

كتابة كود التحقق للتحقق من الهوية.

تعبئة البيانات الشخصية والمهنية وإرفاق المستندات اللازمة.

إرسال كافة المستندات، بما في ذلك الوثائق المالية وصورة الهوية.

الضغط على أيقونة "إرسال الطلب".

بعد ذلك، سيتم التحقق من الأهلية للحصول على الدعم.