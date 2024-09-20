انت الأن تتابع خبر سبب فشل تولي حلمي طولان تدريب الإسماعيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حلمي طولان، لاعب نادي الزمالك السابق، سبب فشل توليه مسؤولية تدريب النادي الإسماعيلي، خلفًا للمدرب الراحل إيهاب جلال.

وأشار طولان في مقابلة عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، إلى أنه تحدث مع نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة، حيث عُرضت عليه ظروف النادي والمشاكل التي يواجهها، مثل مشاكل القيد وعدد اللاعبين في الفريق.

وأكد طولان: "لم أعتذر عن قبول تدريب الإسماعيلي، وكنت مستعدًا لتحمل التحدي، لكنني أبلغت رئيس النادي بصعوبة المهمة وكونها تقريبًا مستحيلة".

ولفت إلى أن نصر أبو الحسن وأمين الصندوق كانا السبب في فشل المفاوضات، مشيرًا إلى رغبة أبو الحسن في تعيين مدرب آخر.

وفي ختام حديثه، نفى طولان ما تردد حول طلبه مبلغًا ماليًا كبيرًا كمقدم لتوقيع العقد، مؤكدًا وجود انقسام داخل مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن تعيينه، مشيرًا إلى أن الغالبية كانت تؤيد قدومه.