نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اشبيلية مع نظيره فريق ألافيس؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة إشبيلية ضد ألافيس في الدوري الإسباني

اليوم الجمعه

وستنطلق صافرة إشبيلية ضد ألافيس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي في بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد ألافيس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم،وستنقل مباراة إشبيلية ضد ألافيس عبر قناة beIN Sports 1HD.