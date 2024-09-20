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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أنه سعيد بثقة مسؤلي الإتحاد المصري برئاسة سامح الشاذلي فيه، لتولي مهمة المدير الإداري للمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف خلال بطولة العالم.

إسلام حمص مديرا للبعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للمياه المفتوحة

وأضاف " حمص " أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر مع بعثة مصرية في بطولة خارج مصر، حيث سبق له وأن سافر مع منتخب مصر للإنقاذ في بطولته الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وأشار " حمص " أن رئيس الإتحاد المصري دائم التشجيع للكوادر الشابة العاملة بالإتحاد، وذلك حرصا منه على تواجد مسؤلين بمناطق الغوص والإنقاذ والإتحاد المصري لديهم القدرة على نشر اللعبة في كافة المحافل الإفريقية والدولية.



واختتم " حمص " أن بطولة العالم للسباحة بالمياه المفتوحة سوف تقام في مارسيليا خلال الفترة من " 23 وحتى 28 سبتمبر الجاري "، ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري والإتحاد العربي والإفريقي للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الإتحاد الدولي للإنقاذ.

