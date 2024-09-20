انت الأن تتابع خبر بحلول 2025 يتجاوز سوق السفر في السعودية حدود 200 مليار ريال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقرر في الأسبوع المقبل انعقاد معرض الضيافة في مدينة الرياض ، وقد أشار الخبراء المشاركون في المعرض إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سوق السفر في المملكة العربية السعودية سقف 200 مليار ريال سعودي بما يعادل 43 مليار دولار، وذلك بحلول عام 2025.
معرض الضيافة بمدينة الرياض
- تهدف إقامة المعرض إلى ربط مزودي السفر العالميين وشركات الطيران وشركات السياحة والمنتجعات وشركات الرحلات البحرية بأهم المؤثرين وصانعي القرار في قطاعات السفر المؤسسي والتجاري والسفر الفاخر على حد سواء في المملكة العربية السعودية.
- كما أشار الخبراء إلى أن المسافر السعودي يرغب في رحلاته الترفيهية عن خلق ذكريات، والتعرف على ثقافات الشعوب وتراثهم ، من خلال الوجهات التي يختارونها.
- وقد أظهرت بيانات شركات الطيران أن غالبية السياح السعوديين يميلون إلى حجز رحلاتهم في اللحظات الأخيرة في الأسبوع المحدد للسفر ذاته حيث يبحثون عن وجهات أقل حرارة للهروب من الصيف ، كما أن معدلات إنفاق السائح السعودي أعلى من معدلات السائح الأوروبي من جهة البحث عن إقامة عالية الجودة، ووسائل ترفيه ، وجودة.
- وعلقت منسقة تطوير الأعمال المساعدة في الإدارة الوطنية للسياحة "ناتالي أونياني" قائلاة: "إن هناك إقبالاً ملحوظًا على الوجهات التي تقدم محتوي ثقافيًّا، وتجارب فريدة، وخصوصية، من جهة الرغبة الحقيقية في التعرف على خصائص وطبيعة المنطقة، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية، والتعرف على المرافق التي تقدم خدمات مميزة وفاخرة في تلك المناطق، من خلال الاهتمام المتعاظم بالسياحة الصديقة للبيئة، التي تتناسب مع الاستدامة، خاصة مع الأجيال الحالية التي تبحث عن بيئة طبيعية، تولي الاستدامة اهتمامات أكبر".
- كما أشارت إلى أن معدل الإنفاق الخاص بالسياح السعوديين في تزايُد مستمر لجولات الاستكشاف السياحية الحصرية ، والخدمات الشخصية، إضافة إلى خدمات الإقامة الفاخرة ، ورغبتهم في التعرف بصورة أكبر، وزيارة المعالم الثقافية والطبيعية كافة.6