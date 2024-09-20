انت الأن تتابع خبر بحلول 2025 يتجاوز سوق السفر في السعودية حدود 200 مليار ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقرر في الأسبوع المقبل انعقاد معرض الضيافة في مدينة الرياض ، وقد أشار الخبراء المشاركون في المعرض إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سوق السفر في المملكة العربية السعودية سقف 200 مليار ريال سعودي بما يعادل 43 مليار دولار، وذلك بحلول عام 2025.

معرض الضيافة بمدينة الرياض