انت الأن تتابع خبر دليلك لأهم وأبرز منتجعات الرياض في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العاصمة السعودية الرياض في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة جدا في مختلف المجالات نجم عنه بنية تحتية قوية تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مما جعل المدينة على أولوية المقاصد السياحية التي يتوافد عليها السياح لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، وتضم الرياض كثيرا من الفنادق والممتجعات الفاخرة التي سنسلط عليها الضوء في مقال اليوم.

أبرز منتجعات الرياض

نشير في هذه الأسطر إلى أبرز منتجعات الرياض كما يلي:

منتجع درة الرياض

يقع منتجع درة الرياض أو كما يعرف باسم بنبان الرياض على الطريق الريع في العاصمة السعودية بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بمسافة حوالي 20 مترا.

يضم المنتجع الذي يتميز بمساحته الخضراء العديد من الإقامات مثل وجود غرف وفيلات وأجنحة.

المنتجع مزود بكافة المرافق والخدمات مثل: منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، مركز لياقة بدنية، مسابح للكبار والصغار، سبا وقاعة اجتماعات وغيره.

يصل سعر الإقامة في الليلة الواحدة بالمنتجع من 550 إلى 1800 ريال سعودي.

منتجع العمارية

يقع المنتجع على مسافة حوالي 51 كيلو متر بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

به بار، مطعم، مركز لياقة بدنية، مركز لرجال الأعمال، جهاز فاكس، آلة لتصوير الوثائق وغرف اجتماعات.

تتعدد الأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها في المنتجع من بينها الساونا، رياضة المشي والاستحمام الساخن وغيره.

منتجع فارفان الرياض