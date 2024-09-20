شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة مدنية بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.