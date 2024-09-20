نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالريال والدولار.. سعر BMW i7 في السعودية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق موديلات i7 الجديدة ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي، وهي جزء من الفئة السابعة الفاخرة وتعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية. تعد هذه السيارة علامة فارقة في تطوير تقنيات التنقل الكهربائي، حيث تم تجهيزها بنظام دفع كهربائي يعد الأقوى بين جميع طرازات الشركة، مما يجعلها واحدة من أهم الابتكارات في عالم السيارات الكهربائية.

مواصفات بي إم دبليو i7 الجديدة

تتميز سيارة بي إم دبليو i7 بأداء كهربائي قوي، حيث تم تزويدها بمحركين كهربائيين، واحد في المحور الأمامي وآخر في المحور الخلفي، مما يولد معًا قوة تصل إلى 485 كيلوواط. يأتي نظام التعليق المميز ليعزز الأداء العالي ويوفر تجربة قيادة فريدة في قطاع السيارات الكهربائية. السيارة تجمع بين الفخامة والأداء المتفوق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات الفاخرة.

تصميم داخلي فخم وتجربة تقنية متقدمة

تقدم بي إم دبليو i7 مقصورة داخلية فسيحة وفاخرة، تتسم بالرفاهية والتصميم الراقي، مع مساحة واسعة في المقاعد الأمامية والخلفية. السيارة مجهزة بشاشات عرض رقمية ومقاس 31.3 بوصة تنزل من السقف، مما يضيف تجربة ترفيهية لا مثيل لها. كما توفر السيارة ميزات أمان متقدمة مثل القيادة دون استخدام اليدين ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى التحكم بالسيارة من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

أسعار بي إم دبليو i7 في السعودية

تأتي سيارة بي إم دبليو i7 بأسعار متفاوتة حسب الفئة المختارة، حيث تبدأ الأسعار من: