نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات طقس السعودية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي توقعاته لحالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، حيث أشار إلى أبرز التغيرات الجوية والدرجات المتوقعة في مدن مختلفة بالسعودية. في هذا التقرير، سنستعرض ما جاء في تحديثات المركز حول حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة لهذا اليوم.

يتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق. وستشمل هذه الأمطار أجزاءً من مناطق الباحة، مكة المكرمة، عسير، وجازان، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الرياح نشطة وتثير الأتربة والغبار في بعض المناطق، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

بالنسبة لحالة البحر في الخليج العربي، توقع المركز أن يكون هادئًا مع أمواج خفيفة بارتفاع يتراوح بين نصف متر إلى متر. أما الرياح السطحية فستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومترًا في الساعة.

فيما يخص البحر الأحمر، أشار المركز إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين متر إلى مترين، وقد يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي منه مع احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة، ما قد يؤثر على حالة البحر في تلك المنطقة.