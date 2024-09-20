وزير الرى يلتقى مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - - الدكتور سويلم : استمرار التعاون بين الوزارة والجهاز فى إصدار تراخيص أراضى طرح النهر فى المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان

- إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بالحبس الممتد من شبرا الخيمة إلى حلوان

- حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

- استمرار الموجة ٢٣ للإزالات ، وازالة (٣٧٧) حالة تعدى حتى الأن على مساحة ٣٥ ألف متر مربع

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد اللواء/ محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، والسيد اللواء/ إبراهيم برهام نائب مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وبحضور السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بخصوص التنسيق بين الوزارة والجهاز فى أعمال حماية جوانب نهر النيل ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وأكد الدكتور سويلم على استمرار التعاون بين الوزارة والجهاز فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لاراضى طرح النهر فى المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان ، مع الإلتزام التام بالإشتراطات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن .

وفي ظل التعاون بين أجهزة الدولة المعنية (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات ) فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بالحبس الممتد من شبرا الخيمة إلى حلوان .

وأشار سيادته لإستمرار أجهزة الوزارة فى إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٦٧٧٦) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، وحاليا تتواصل الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تقترب من ٣٥ ألف متر مربع ، وذلك تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .