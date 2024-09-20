نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 20- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوريات العالمية من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء في الدوريات الأوروبية أو الآسيوية أو الإفريقية تحديدا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم الحالي.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 20- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ستقام 12 مباراة اليوم في العديد من البطولات على مستوى العالم، حيث ستقام مباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا كما ستقام ثلاث مباريات في الكونفدرالية كما تقام مباراة واحدة في بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي ومبارتين في الدوري الإيطالي بينما تقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات الدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم...

* مباريات دوري أبطال إفريقيا:

- شباب بلوزداد الجزائري واتحاد دوانس البوركيني الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الكونفدرالية الأفريقية:

- الملعب المالي وباينسفيل الليبيري الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الزمالك والبوليس الكيني الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- نهضة بركان المغربي ودادجي البنيني الساعة 10 مساء بتوقيت مصر



* مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني:

- أوجسبورج وماينز الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي:

- نيس وسانت إيتيان الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي:

- كالياري وامبولي الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا وتورينو الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني:

- ديبورتيفو ألافيس وأشبيلية الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي:

- الخليج والفيحاء الساعة 6 والربع مساء بتوقيت مصر

- الأهلي وضمك الساعة 7 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الاتفاق والنصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر