نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مؤلفة "برغم القانون" عن لوك إيمان العاصي في المسلسل: تعمدت أن تكون واقعية وتمس جميع النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المؤلفة نجلاء الحديني عن عدم قلقها من تقديم النجمة إيمان العاصي لشخصية جديدة تمامًا ومختلفة عن الشخصيات التي اعتاد عليها الجمهور، وذلك من خلال مسلسل "برغم القانون".

وقالت نجلاء الحديني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الفني": "حرصت عند كتابة شخصية "ليلى" على أن تكون قريبة من غالبية النساء، بحيث يجدو فيها ما يعبر عن مشاعرهم وهمومهم وأفكارهم، وخوفهم على أطفالهم، وتعكس الشخصية تحملهم للكثير في سعيهم نحو الأمان، والتضحيات التي قد لا تكون دائمًا في محلها، بالإضافة إلى إصرارها على الوصول إلى بر الأمان، كما أردت إظهار قوتها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له، وعدم استسلامها حتى تنال حقها.

وبخصوص عدم قلقها من أن تكون إيمان العاصي بطلة مسلسل لأول مرة، قالت: "إيمان العاصي فنانة موهوبة وقدمت عدة أدوار متميزة سابقًا، ولقد تألقت في دور ليلى في "برغم القانون"، حيث كرست حياتها وطاقتها الفنية لهذا الدور".

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.و

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.