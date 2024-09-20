كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لـ ‎النصر في مرمي الاتفاق

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أحمد جودة - القاهرة - سجل كريستيانو رونالدو لاعب النصر هدف التقدم لصالح العالمي أمام الاتفاق في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سلطان الغنام، نفذها رونالدو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح العالمي.

وتذاع المباراة على قناة SSC SPORTS 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.