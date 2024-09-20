نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيفا يعلن جدول مباريات كأس إنتركونتينينتال 2024 بمشاركة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء تغييرات هامة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، حيث ستقام النسخة الجديدة بنظام يتضمن مواجهات بين أبطال الاتحادات القارية الستة.

ستبدأ بطولة كأس العالم للأندية 2024 في 22 سبتمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر، حيث تشمل خمس مباريات، تقام أول مباراتين في بلدَي الفريقين المضيفَين، بينما تستضيف قطر المباريات الثلاث الأخرى.

هذه النسخة ستتيح لعدد من الفرق فرصة اللعب على أرضها لأول مرة، وفقًا لتصنيفات الأندية، حيث ستقام المباراتان الأوليان في ملعب النادي الأعلى تصنيفًا.

جدول مباريات كأس إنتركونتينينتال 2024

المباراة الأولى:

الطرفان: العين (بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024) ضد أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2024)

المكان: العين، الإمارات

التاريخ: 22 سبتمبر 2024

المباراة الثانية:

الطرفان: الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا 2023-2024) والفائز من مواجهة العين وأوكلاند

المكان: القاهرة، مصر

التاريخ: 29 أكتوبر 2024

المباراة الثالثة:

الطرفان: بطل كأس ليبرتادوريس 2024 ضد باتشوكا (بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

المكان: الدوحة، قطر

التاريخ: 11 ديسمبر 2024

المباراة الرابعة:

الطرفان: الفائز من المباراة الثانية ضد الفائز من المباراة الثالثة

المكان: الدوحة، قطر

التاريخ: 14 ديسمبر 2024

المباراة النهائية:

الطرفان: ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024) ضد الفائز من المباراة الرابعة

المكان: الدوحة، قطر

التاريخ: 18 ديسمبر 2024

تؤكد هذه التغييرات على التزام "فيفا" بتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق البطولة، مما يوفر فرصة أكبر للجماهير لمتابعة أنديتها المفضلة في حدث رياضي دولي.