نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو زياد الدكروري معلق مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زياد الدكروري هو معلق رياضي مصري برز مؤخرًا بفضل صوته الفريد وقدرته المتميزة على تقليد المعلق الجزائري المعروف حفيظ دراجي، مما ساعده على جذب جمهور واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على تيك توك.

بدأ زياد مسيرته في التعليق الصوتي خلال فترة دراسته الجامعية، حيث اكتشف أساتذته موهبته وشجعوه على تنمية قدراته الصوتية. بعد تخرجه في عام 2021، تمكن من الانخراط بشكل أوسع في مجالات الإعلان والتعليق الرياضي.

زياد يطمح إلى أن يكون من أبرز المعلقين الرياضيين في مصر، ويحلم بترك بصمة مميزة في هذا المجال. حاليًا، يعمل مع قنوات رياضية مثل "أون تايم سبورتس".



وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن اختيار المعلق زياد الدكروري للتعليق على مباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستعرض على قناة "أون تايم سبورتس".

وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت الشركة أن "المعلق الموهوب زياد الدكروري سينضم إلى تغطية المباراة، كما سيتولى التعليق على مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري الجديد عبر القناة الصوتية الثانية لأون تايم سبورت".