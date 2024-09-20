عاجل.. الشرطة الكيني يقلص الفارق بهدف أول في شباك الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب جيسي ويري، في إحراز هدف تقليص الفارق لفريق الشرطة الكيني، في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويري يسجل هدف الشرطة الكيني أمام الزمالك

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد مجهود رائع من عمر جابر.

فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، بعد خطأ فادح من دفاعات الشرطة في التمرير، استغله ماهر واسكن الكرة الشباك.

وتمكن اللاعب جيسي ويري، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح بطل كينيا، في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.